Siyasilerden enflasyon oranına sert tepkiler: 'Zam yağmuru değil zam tsunamisi yaşayacağız'
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı enflasyon rakamlarının ardından CHP, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi yöneticileri tepkilerini sosyal medya hesaplarından ortaya koydu.
TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 36,08, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 13,58 olarak belirlendi. TÜİK'in oranları açıklamasının ardından siyasi parti yetkilileri sosyal medya hesaplarından oranlara tepki gösterdi.
Tepkilerin bazıları şöyle:
"ZAM TSUNAMİSİ YAŞAYACAĞIZ"
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36.8 oldu. Memur ve emekli maaşları vatandaşın geçinebileceği bir düzeye yükseltilmelidir. 2 bin TL altında emekli aylığı alanlara düzenleme getirilmeli bu utanç ortadan kaldırılmalıdır!
Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36.8 oldu.— Engin Özkoç (@enginozkoc) January 3, 2022
Memur ve emekli maaşları vatandaşın geçinebileceği bir düzeye yükseltilmelidir.
2 bin TL altında emekli aylığı alanlara düzenleme getirilmeli bu utanç ortadan kaldırılmalıdır!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Ocak ayında değil eksi enflasyon görmek, Üretici enflasyonunda yıllık yüzde 80’lik artış ile Ocak ve Şubat aylarında zam yağmuru değil zam tsunamisi yaşayacağız.
“AKP ACİLEN ‘FANTEZİK’ EKONOMİ POLİTİKASINDAN VAZGEÇMELİ”
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Bu tablo ve açıklanan enflasyon rakamları, Akp’nin uyguladığı ‘naslı/talimatlı/sopalı’ Ekonomi Modelinin uygulanabilirliğini imkansız kılıyor! Denediniz ve yanıldınız! Akp acilen bu deneme/yanılma metodu ve ‘fantezik’ Ekonomi politikasından vazgeçmeli! Faturası çok ağır.
Bu tablo ve açıklanan enflasyon rakamları, Akp’nin uyguladığı ‘naslı/talimatlı/sopalı’ Ekonomi Modelinin uygulanabilirliğini imkansız kılıyor!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 3, 2022
Denediniz ve yanıldınız!
Akp acilen bu deneme/yanılma metodu ve ‘fantezik’ Ekonomi politikasından vazgeçmeli!
Faturası çok ağır! pic.twitter.com/BQAEDJeZeT
“ALDIĞINIZ YERDE BIRAKSANIZ OLURDU”
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Enflasyon; 2002 yüzde 29.7, 2021 yüzde 36.1. Aldığınız yerde bıraksanız olurdu.
Enflasyon;— Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu (@tatliogluismail) January 3, 2022
2002 % 29.7
2021 % 36.1
Aldığınız yerde bıraksanız olurdu..
“BU İKTİDARLA GEÇİM OLMAZ! GEÇİM İÇİN, SEÇİM LAZIM!”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: TÜİK’in açıkladığı değil, vatandaşın yaşadığı enflasyonu görmek için güne İstanbul Bayrampaşa Hali'ni ziyaret ederek başladık! Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın; Kral Çıplak! Bu iktidarla geçim olmaz! Geçim için, seçim lazım!
TÜİK’in açıkladığı değil, vatandaşın yaşadığı enflasyonu görmek için güne İstanbul Bayrampaşa Hali'ni ziyaret ederek başladık!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 3, 2022
Ne kadar saklamaya çalışırsanız çalışın; Kral Çıplak!
Bu iktidarla geçim olmaz!
Geçim için, seçim lazım! pic.twitter.com/S22oJSbOFA
“ENFLASYON EN ADALETSİZ VERGİDİR”
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: Asgari ücret zammını daha işçinin cebine girmeden geri aldı bu vicdansızlar. Enflasyon en adaletsiz vergidir.
Asgari ücret zammını daha işçinin cebine girmeden geri aldı bu vicdansızlar.— Garo Paylan - ???? ?????? (@GaroPaylan) January 3, 2022
Enflasyon en adaletsiz vergidir.
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