DİSK-AR: Emekçinin enflasyonu yüzde 65'e dayandı
DİSK Araştırma Merkezi aralık ayında düşük gelirli ilk yüzde 20'nin gıda enflasyonunu yüzde 64,6 olarak hesapladı.
DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gıda enflasyonuna ilişkin bir tablo yayımladı.
TÜİK gıda enflasyonunu 43,8 olarak hesaplarken DİSK-AR, gıda enflasyonunun emeklilerde yüzde 55,8'e, düşük gelirli ikinci yüzde 20'de 56,4 olarak açıkladı. Düşük gelirli ilk yüzde 20'nin gıda enflasyonu ise 64,6 olarak belirtildi.
DİSK-AR'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
"Emekçinin enflasyonu yüzde 65'e dayandı. TÜİK'e göre göre gıda enflasyonu yüzde 43,8. DİSK-AR tarafından hesaplanan emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 55,8, en düşük yüzde 20'lik dilimin gıda enflasyonu yüzde 64,6! Asgari ücret ele geçmeden eridi! Gıda enflasyonu zirvede! 2005'te 4 olan gıda enflasyonu 2021'de yüzde 43,8!"
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezioğlu da tabloya ilişkin "TÜİK verilerinin dahi gizleyemediği gerçek: Hızla yoksullaşıyoruz. ÜFE'nin yüzde 80'e dayanmış olduğu göz önüne alındığında enflasyon tırmanmaya, biz yoksullaşmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.
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