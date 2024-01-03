Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon verilerini açıkladı mı?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:28

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:28

2023 Aralık enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu orana göre memur ve emekli zammı, kira zammı gibi artış oranları belli oluyor. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon verilerini açıkladı mı?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

UZMANLARIN TAHMİNİ NE YÖNDE?

Piyasa uzmanlarına göre, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 3,1 civarında artış bekleniyor. Yıllık bazda enflasyonun yüzde 65'i aşacağı öngörülüyor.