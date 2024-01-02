TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 19:38

Güncelleme: 02.01.2024 - 19:38

Yurtiçi piyasalarda gözler aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verisi aat 10:00'da açıklanacak.



ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.