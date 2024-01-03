Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon verilerini açıkladı mı? ENAG enflasyonu ne kadar açıkladı?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:39

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:15

2023 Aralık enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu orana göre memur ve emekli zammı, kira zammı gibi artış oranları belli oluyor. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon verilerini açıkladı mı?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

UZMANLARIN TAHMİNİ NE YÖNDE?

Piyasa uzmanlarına göre, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 3,1 civarında artış bekleniyor. Yıllık bazda enflasyonun yüzde 65'i aşacağı öngörülüyor.

TÜİK ENFLASYON ORANINI NE KADAR AÇIKLADI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

ENAG ENFLASYON ORANINI NE KADAR AÇIKLADI?

Her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2023 yılı aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,12 artarken yıllık bazda ise yüzde 127,21 oldu.