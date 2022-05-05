Enflasyon verisi sonrası dolarda hareketlilik

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:06

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye’de piyasalar kapalıyken TL dolar karşından değer kaybetmeye devam etti. Dolar bayramın ikinci gününde 14,90 seviyelerine ulaştı. Bayram sonrası ilk işlem gününde ise dolar/TL güne en düşük 14,7014 seviyesinden başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verisi öncesinde dolar/TL 14,8114 seviyesinde işlem görüyordu. TÜİK’in enflasyon verisinin açıklandığı saat 10:00 (TSİ) sonrasında dolar/TL paritesi 14,8444’e kadar yükseldi.

ENAG YÜZDE 156,86, TÜİK YÜZDE 69,97 AÇIKLADI

TÜİK'e göre, nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69,97 oldu. Martta oran yüzde 61,14 idi. ENAG ise nisan enflasyonunu yüzde 156,86 olarak açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.