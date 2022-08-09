Engeller İZDENİZ ile aşıldı

09 Ağustos 2022 Salı, 12:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz kent hedefiyle engelli yurttaşlar için başlattığı yaz seferleri yüzleri güldürdü. İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Konak - Güzelbahçe - Mordoğan – Foça seferlerine engelli yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz mevsimi boyunca her salı saat 08.00’de Konak’tan kalkan gemi, 08.45’te Güzelbahçe’den ve 09.45’te Mordoğan’dan hareket ederek 10.30’da Foça’ya ulaşıp akşamüzeri ise aynı rota üzerinden geri dönüyor.

“POZİTİF AYRIMCILIK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

İZDENİZ seferini kullanarak eşi Nazan Kara ile birlikte Mordoğan’a giden Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, “Bu hizmet bizim için çok değerli bir hizmet. Her hafta salı günü birçok engelli arkadaşlarımız ve üyelerimizi bu etkinliğe yönlendiriyoruz. Öncelikle Başkanımız Tunç Soyer’e engellilere göstermiş olduğu pozitif ayrımcılık için çok teşekkür ediyoruz. İZDENİZ personelinin yaklaşımı, bizlere sunmuş oldukları hizmetten dolayı çok memnunuz ve teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ENGELLİLERİMİZ EVLERİNDEN ÇIKMIYORLARDI”

Özellikle genç yaştaki engellilerin katılımı için seferlere eşlik eden Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli, “Engellilerimiz için çok mutlu olduk. Hiç Foça’ya gitmemiş engellilerimiz var. Engellilerimizin birçoğu evlerinden çıkmadılar. Onlar da gezip görmeli, hayatlarına bir anlam katmalı. Başkanımız Tunç Soyer’e ve İZDENİZ’e çok teşekkür ediyoruz. Engellilerimiz bugünü bekliyorlardı. Erken saatlerden beri ayaktalar ve çok mutlu oldular” ifadelerini kullandı.

“O BUGÜN ÇOK HEYECANLI VE MUTLU”

Engelli oğlu Hüseyin Aktulum’la birlikte yola çıkan anne Gülten Aktulum, “Hüseyin gezmek istiyordu, bir fırsat oldu ve beraber gidiyoruz. Benim telefonuma bu seferle ilgili mesaj geldi ve birlikte geldik. Ben de ilk defa gidiyorum. Biz anneler olarak çok zorlanıyoruz. Sıcakta dışarı çıkmak, gezmek, dolaşmak istiyorlar. Bu yaz hiç denize götürememiştik. Çalıştığımız ve arabamız olmadığı için çok iyi oldu. Ben sırf onu gezdirmek için geldim. O da bugün çok heyecanlı ve mutlu. Sabaha kadar saati sordu heyecandan. Çok memnunuz her şey için teşekkür ediyoruz.” dedi.

“DENİZİ HİSSETMEK ÇOK GÜZEL”

Mordoğan’a tatile giden görme engelli Hakan ve Ayten Doğanay çifti ise, “Çok sık vapur seferi yapmıyorduk. Genelde Karşıyaka ve Konak arasında gidip geliyorduk. Şu an tatil için Mordoğan’a gidiyoruz. Bence seferin salı günü olması gayet güzel. Burada denizi hissetmek güzel. Gemi yolculuğu çok iyi düşünülmüş” diye konuştu.

“PARA VERİP DE GEZEMİYORUZ”

Fiziksel engeli bulunan Hüseyin Özlü, ”Benim çok hoşuma gitti. Yaz seferlerine olduğu müddetçe sürekli geleceğim. Gitmediğim, gidemediğim yerleri görüyorum. Engelli olduğumuz için böyle bir imkanımız yoktu. Kafesiyle, yolculuğuyla, emniyetiyle çok memnunum” şeklinde konuştu. Zuhal Kuyucu ise, “Büyükşehir’in bu vapur seferlerinden dolayı çok memnun oldum. Haberini duyunca çok sevindim. Para verip de gezemiyoruz. Arkadaşım duymuş o bize söyledi. Gidemediğimiz yerlere gittiğimiz için mutlu oluyorum. Ayrıca değişik yerler görüyoruz. Her şey için Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. Başarıları daim olsun” ifadelerini kullandı. Emirhan Demir heyecanını dile getirirken annesi Döne Demir ise, şöyle konuştu: “Engelli çocuklarımız için böyle bir organizasyon hazırlamalarından dolayı çok memnun olduk. İlk defa deniyoruz. İnşallah gittiğimiz yerlerden de memnun kalacağız.”

NASIL BAŞVURULUR?

Engelli İzmirim Kart sahibi yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan yakınları, tura katılmak için 0232 320 00 35 (Dahili 102-103) numaralı telefonu arayıp, biniş yapacakları iskeleyi bildirerek rezervasyon yaptırabilir. Gemi kapasitesi 300 kişi olduğu için seferden en az bir gün önce aranması gerekiyor.