Engellerle karşılaşan muhtar adaylarının afişleri yırtıldı, silahlı saldırıya uğrayan dahi var

Yerel seçimlere sayılı günler kala kadın muhtar adaylarına yapılan saldırılar tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00
Engellerle karşılaşan muhtar adaylarının afişleri yırtıldı, silahlı saldırıya uğrayan dahi var
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İstanbul Bağcılar’da Yavuz Selim Mahallesi’nde muhtar adayı olan Münevver Adan’ın seçim ofisine, dört gün içinde iki kere silahlı saldırı düzenlendi. Sakarya Yazlık Mahallesi muhtar adayı olan Arzu Sarıoğlu da iddialara göre park halindeki aracının üzerindeki tanıtım broşürlerini yırtılmış halde buldu. Diyarbakır’da bir mahallede muhtarlığa aday olan model Simurg Sarsılmaz, aldığı tehditler nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Yaşanan olayların ardından kadın muhtarlara yönelik saldırılar soru işareti yaratırken Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, “Kadın muhtar adayları devamlı tehdide uğruyorlar” dedi.

‘PARA VEREYİM ADAY OLMA’

Cumhuriyet’e konuşan Kaşıkırık, kadın muhtarlar üzerindeki psikolojik şiddete dikkat çekerek “Önce parayla tehdit edenler oluyor. Mesela Sultanbeyli’deki bir kadın adayımıza ‘Para vereyim adaylıktan çekil’ demişler. Muhtar adaylarının yakınlarından gelen tehditler oluyor. Son zamanlarda denk geldiğim şeylerden biri de arabaların parçalanması, afiş broşürlerin lime lime edilip parçalanması. Afişlerine zarar veriyorlar. Çok çirkin kirli bir siyaset” dedi. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’na kadın muhtar adaylarından ihbarlar geldiğini belirten Kaşıkırık, “Sürekli pes etmeyin diyorum, gerekli yerlere de şikâyet ediyorlar. Kadınları korkutmaya çalışıyorlar” diye konuştu. Afişlerimi yırttılar İzmir Karşıyaka İnönü Mahallesi Muhtarı Melike Güneşyüz de diğer adayların engellemelerde bulunduğunu öne sürdü. Güneşyüz, “Herkesin bir kere bastırdığı afişleri ben üç kere bastırmak zorunda kaldım. Benim afişlerim ilk bastırdığımda hepsi yırtıldı, hepsi parçalandı. İpleri kesildi yırttılar kendi afişlerini yerine astılar. Kadın olduğumdan dolayı en başından beri istenmedim. Ciddi rakip gördükleri için beni susturmaya pusturmaya çektirmeye çalıştılar fakat başaramadılar” ifadelerini kullandı.


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