Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:41

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:41

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; ÖTV muafiyeti ile alınan engelli araçlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Peki, Engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti kalktı mı? ÖTV'siz engelli araçlarında tescil zorunluluğu nedir?

ENGELLİ ARAÇ ALIMLARINDA ÖTV MUAFİYETİ KALKTI MI?

Engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti kalkmadı. Ancak Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Araçlarin Satış, Devi·r ve Tesci·l Hi·zmetleri·ni·n Yürütülmesi· Hakkında Yönetmeli·kte Deği·şi·kli·k Yapilmasına Dai·r Yönetmeli·k' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Ocak'tan itibaren ÖTV'siz alınan engelli vatandaşların engeline uygun özel tertibat yaptırılan araçların gerekli tescili yapılmadıysa üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. Gerekli belgeleri almayanlar engelli kişi araçta olsa bile aracı kullanamayacak.

ARACIN ENGELLİ BİREY TARAFINDAN KULLANILMASI GEREKİYOR

Buna göre engelli araçların tescilinde “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek.

ENGELLİ ARACINI ANCAK BELGELENDİRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER KULLANABİLECEK

Yönetmeliğe göre 'söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.'