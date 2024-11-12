Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:49

Güncelleme: 12.11.2024 - 12:49

2025 engelli (ÖTV'siz) araç limiti, engelli raporu bulunan ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Engelli araç limiti ne kadar olacak? Engelliler hangi araçları alabilecek?

2025 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netl

eşti. Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

ENGELLİLER HANGİ ARAÇLARI ALABİLECEK?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.