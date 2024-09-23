Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü, diğeri kayda aldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız dakikalarca işkence yaptı. Kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken, diğer kız tüm bu anları gülerek cep telefonu ile videoya çekti.

Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü, diğeri kayda aldı
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:35

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seçil G., çobanlık yapan N.Y. koyunlarını otlatırken yanına gelip, çobandan kendisine alkol almasını istedi.

Çoban ise bunu kabul etmeyince Seçil G. çobanı önce tokatla darbetti, daha sonra üzerine su attı. Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı.

Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi yanındaki arkadaşı da görüntüledi. Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan Seçil G., çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla darbetti. 

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kişi için jandarma inceleme başlattı.


Etiketler: #andırın #çocuğa işkence #işkence

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