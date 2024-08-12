Yer Bursa... Son ses açıp mahalleliye müzikli işkence yaptılar
Bursa’da iki şahıs, içinde bundukları aracın kapılarını açıp trafiğe çıktılar. Bununla da yetinmeyen gençler son ses müzikle gece yarısı mahalleliyi ayağa kaldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde araçla tur atan iki genç otomobilin kapılarını açıp sokak arasında ilerlediler.
Son ses şarkı açıp ilerleyen iki kişi, mahalle sakinlerini gece vakti ayağa kaldırdı.
Duruma tepki gösteren bazı yurttaşlar o anları video kaydına alırken, ihbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Fakat ihbar edildiği anlayan gençler olay yerinden hızla uzaklaşıp kayıplara karıştılar.
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