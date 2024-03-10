Engelli çocuğa öğretmen yokmuş

Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2024 - 04:00

Dilekçesinde kızının okula alınmadığını kaydeden veli, “Kızım Down sendromlu özel çocuk. Özel eğitime gönderiyorum ama okula gidip öğrendiklerini pekiştirsin istiyorum. Kızım okulu da seviyor okula göndermek istiyorum. Sizden öğretmen rica ediyorum. ” ifadelerini kullandı.

Veli, kızı için öğretmen beklerken, Bala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden dikkat çeken bir yanıt geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uçar imzasıyla gönderilen yazıda “öğretmen olmamasından kaynaklı” eğitsel değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

Yazıda, öğrenci FST. hakkında Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından eğitsel değerlendirme formu istendiği ancak “1/A sınıfı Hafif Zihinsel sınıfında öğretmen olmamasından kaynaklı ve bu öğrencimiz de okula devam etmemesinden dolayı eğitsel değerlendirme yapılmamıştır” ifadeleri dikkat çekti.



"BAKANLIK İMAM GÖNDERME DERDİNDE"



Cumhuriyet’e açıklama yapan Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen karara tepki gösterdi.

Dağdelen “Bu durum, Milli Eğitim’in tamamen dini referanslara dayalı bir sistem ortaya koymaya çalışması, eğitimi önemsiz hale getirmeye çalışmasının örneğidir. Eğitimin ne durumda olduğu ortadayken bakanlığın gündemine bakıyorsunuz onlar okullara imam göndermenin derdindeler. Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin’e şunu söylemek istiyorum: Okulların imama değil, öğretmene ihtiyacı var” dedi.