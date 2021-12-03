Engelli sağlık çalışanı, 'Engelliler Günü'nde darbedildi
Diyarbakır'ın Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde otomasyon görevlisi fiziksel engelli Cengiz Doğru, randevusuz gelen hasta tarafından, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde darbedildi.
Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne randevusuz gelen R.Y., kulak burun ve boğaz servisinde muayene olmak istedi. Otomasyonda görevli olan fiziksel engelli Cengiz Doğru, durumu doktora bildirdi. Doktor da randevulu hastaların ardından R.Y.’yi muayene edebileceğini söyledi. Doğru, doktorun cevabını R.Y.’ye iletti. R.Y. çıkan tartışmada Cengiz Doğru’yu darbetti. Çevredekiler araya girerken, R.Y., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Darp raporu alıp şikayetçi olan Doğru'ya, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan saldırı sendika ve sağlık çalışanları tarafından kınandı.
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