Engelli tuvaleti olmadığını söyleyen öğrenciye rektörden 'Bağış topla, engelli tuvaleti yaptıralım' yanıtı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 18:27

Güncelleme: 08.05.2025 - 19:32

Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen soru-cevap etkinliğinde öğrenciler ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk arasında geçen diyaloglar tepkilere neden oldu.

Okuduğu fakültenin üst katlarına çıkamadığını ifade eden öğrenciye, okul için bağış toplaması gerektiğini ima eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk diğer öğrencilere verdiği cevaplarla da dikkat çekti.

“BU SORULARI SORMAN ŞIK MI”

Etkinlik sırasında söz alan engelli bir öğrenci, kendi fakültesinde engelli tuvaletinin olmadığını ve üst katlara erişim sağlayamadığını belirterek, üniversitenin Marmara KAF (kariyer fuarı) etkinliğinde kendisini ‘erişilebilir’ olarak tanıtmasını eleştirdi.

Öğrenci, “Normal tuvaletlere bile erişimimiz yokken, Marmara KAF’ta nasıl erişilebilir bir üniversite olduğumuzu savunabiliyoruz?” diye sordu.

Rektör Cantürk’ün bu soruya yanıtı ise “Eğer destek verirseniz. Nasıl destek vereceğinizin metodolojisini benim söylememe gerek yok. Kendi gayretlerinizle bağışlar vs. artırılırsa biz de erişilebilirliği artırabiliriz” ifadeleri oldu.

Engelli öğrenci ise soruna ilişkin defalarca dilekçe vermesine karşın dönüş alamadığını belirterek, “Bugüne kadar kimse gelip ‘Neye ihtiyacın var?’ demedi” diye konuştu.

Bu açıklamanın ardından sinirlenen Cantürk, öğrenciye “Senin böyle bir programda bana bu soruları sorman şık mı? Şıksa eğer, arkadaşların seni alkışlasın” diyerek tepki gösterdi.

"BİZ YAPACAĞIZ"

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk'ün bu yanıtına tepki göstererek açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bağış mı dediniz? O tuvaleti biz yapacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu yanıt, sadece kurumsal duyarsızlığı değil, aynı zamanda insan onuruna karşı gelişen sorumsuz bir yaklaşımı da açıkça ortaya koymuştur" denildi.