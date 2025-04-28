Sendikaların etkinliklerine yer vermeyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü HÜDAPAR bayrağına sessiz: Ne araştıran var, ne soruşturan

Bayrağa tepki gösteren Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şube Başkanı Kale, “Hizbullah terör örgütü uzantılı HÜDAPAR gibi partilerin eğitim kurumlarımızda faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Sendikaların etkinliklerine yer vermeyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü HÜDAPAR bayrağına sessiz: Ne araştıran var, ne soruşturan
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) düzenlediği, İKÇÜ Rektörü Saffet Köse, AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin de katıldığı “Zaman Bendedir ve Mekan Bana Emanettir” isimli etkinlikte HÜDAPAR bayrağı açılmasına tepkiler büyüyor. 

Eğitim-İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale, “Sendikamızın yapmak istediği Mobbing ve Mobbingle Mücadele, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi söyleşileri uygun görmeyip, yer vermeyen İKÇÜ Rektörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posterinin asılı olduğu bir sahnede HÜDAPAR bayrağının açılmasına göz yummuştur. Bayrağın açıldığı sırada sahneye Halisdemir Meclis Simülasyonu yansıtıldığı görünmektedir. Tam da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan hemen önce bir tarihte bir yükseköğretim kurumunda, çocuklarımızın katıldığı, Meclis’in konu edildiği bir etkinlikte HÜDAPAR’ın bayrağının açılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. 

‘SORUŞTURMA BAŞLATILMALI’

Kale, “Sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Eğitim-İş, domuz bağlarıyla insanlarımızı katleden Hizbullah terör örgütü uzantılı HÜDAPAR gibi partilerin eğitim kurumlarımızda faaliyet yürütmesine izin vermeyecektir” dedi.


Etiketler: #İzmir #HÜDAPAR

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