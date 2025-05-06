İTÜ’de öğrencilerin rektör eylemine ÖGB müdahalesi: Yaralı öğrenciler suç duyurusunda bulundu!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:18

Güncelleme: 06.05.2025 - 22:29

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrencilere yönelik “kayyum rektör” ifadesi nedeniyle okul yönetimi tarafından soruşturma açılmasının ardından, İTÜ’lü öğrenciler arkadaşlarına destek için eylem yaptı. Eylemde Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) öğrencilere sert müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında bir kadın öğrenciye tekme atıldığı ve kadın öğrencinin bayıldığı, en az 5 öğrencinin darp raporu aldığı ortaya çıktı. Kamuoyunun tepkisini çeken görüntülerin ardından Cumhuriyet, müdahaleye maruz kalan öğrencilere ulaştı ve öğrencilerden süreci ayrıntılarıyla dinledi.

“DİSİPLİN SORUŞTURMASI TEPKİ GÖRDÜ, PANKARTIMIZA SALDIRDILAR”

Öğrenciler, iki arkadaşlarına yalnızca “kayyum” ifadesini kullandıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldığını belirterek buna karşı 5 Mayıs’ta rektörlük binası önünde bir eylem gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Anayasal haklarımızı gasp ettiği için Kayyum Rektör’e soruşturma açılmıştır” yazılı pankartı kütüphane camına asmak isteyen öğrencilere ÖGB müdahale etti.

U.B. adlı öğrenci, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rektör daha önce bizden ‘kayyum demeyin, aramız bozulur’ diye ricada bulunmuştu. Şimdi bu ifadeyi kullanan arkadaşlarımıza soruşturma açıldı. Biz de tepki olarak rektörlüğe yürüdük. Pankartı cama bantlarken güvenlikler fiziksel müdahale etti. Oturma eylemi başlattık.”

“REKTÖRLÜK İKTİDARIN TEMSİLCİSİNE DÖNÜŞTÜ”

U.B., yaşananların sadece fiziki değil, aynı zamanda siyasal bir müdahale olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Rektörlük, artık üniversitelerde iktidarın bir temsili haline geldi. Halkın söz söyleyemediği bir ortamda, kampüsler de susturulmak isteniyor. Eylemsellikten, örgütlülüğümüzden korkuyorlar. Yaşananlar bunun göstergesi.”

“ALIKOYMAYA ÇALIŞTILAR, KAMERAYLA MÜDAHALEYİ BELGELEDİK”

Bir öğrenci yaşadıklarını Cumhuriyet’e şöyle anlattı:

“Güvenlikler arkadaşlarımızı çekiştirerek binaya götürmeye çalıştı. Ben de görüntü alırken müdahaleye uğradım. Beni de iki koldan çekip alıkoymaya çalıştılar. 'Alıkoyma suçu var!' diye bağırdım. Kamerayla görüntü alan arkadaşım güvenliğin yüzüne telefonu dayayınca bıraktılar.

Başka bir arkadaşım Emirhan’ın boğazına dirsek bastırıyorlardı. Onu da zorla aldım. Güvenlikler tekrar çekmeye çalıştı. Olay tamamen yasadışıydı. Rektörlük, pankart asılmasın diye açık emir vermiş gibi davranıldı.”

TACİZ VE DARP İDDİALARI!

Öğrencilerin beyanına göre, müdahale sırasında bir kadın öğrenciye tekme atıldı ve bu öğrenci bayıldı. Bir diğer kadın öğrencinin ise, arbede sırasında tişörtü ve iç çamaşırı yırtıldı, göğsü açığa çıktı. Bu olay, darp raporunda ve ifadesinde cinsel taciz olarak yer aldı.

Başka bir öğrencinin yaptığı açıklamada ise, “Güvenlik görevlileri bacaklarımdan çekti, sırt üstü yere düştüm, sürüklendim. Daha sonra 5-6 kişi üzerime çullandı, kıyafetimden tutarak sürüklediler. Tüm bu anların videoları mevcut” ifadeleri yer aldı.

İTÜ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA YOK

İTÜ yönetiminden olaylara dair henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, darp ve taciz iddialarına dair yasal süreç başlattıklarını duyurdu.