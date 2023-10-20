Engelli yurttaşa 'şimdiye kadar bindiğine say' dedi, otobüse almadı: Şoföre ceza!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:59

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:59

Başkent'te Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldı.

Çimşit-Bağlıca-Koru metro istasyonu hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü, durakta bekleyen yolcular ile araca binmek isteyen engelli vatandaşı almadı. Şoför, araca binmek isteyen engelli bireye, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say. Sen bir de sağlam olsaydın, ne yapardın bize" dedi.

"SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce şoföre ceza uygulanırken, otobüs de parka çekildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Süreci titizlikle takip ediyoruz. Bugünkü habere konu olan halk otobüsü parka çekildi ve cezai işlem uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kanunları uygulamaya ve otobüsleri denetlemeye devam edeceğiz" denildi.