65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım bitecek mi? Özel halk otobüsleri için yeni çalışma

Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:38

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:38

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanan yurttaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınmasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde, şehit ve gazi aileleri ile emniyet ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları sadece her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz taşıyacaklarını açıklamıştı.

TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara ise alınan kararı hatırlattırken açıklamanın ardından Ankara'da faaliyet gösteren özel halk otobüslerine konuyla ilgili bilgilendirme yazısı asıldı.

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Uygulama tam anlamıyla henüz başlamazken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel halk otobüsleri için yeni çalışma düzenleyecek.

NTV'nin haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, halk otobüsleri için yapılan yeni çalışmayı açıkladı.

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, gelir desteği ödemesinden yararlanamayan özel halk otobüsleri de destekten faydalanabilecek.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İÇİN KAPSAM GENİŞLETİLECEK

Bakanlık olarak 2023 yılında yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol kat ettik. Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz."