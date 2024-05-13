Engelli yurttaşlar belge ve protez sorunlarını dile getirerek etkinlik düzenledi: Farkındalık ve çözüm çağrısı

Türkiye’de yaşayan yaklaşık 10 milyon engelli yurttaş her gün sosyal hayattan iş yaşamına, eğitimden sağlık haklarına kadar birçok sorunla mücadele ediyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00
Engelli yurttaşlar belge ve protez sorunlarını dile getirerek etkinlik düzenledi: Farkındalık ve çözüm çağrısı
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10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda ise engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.  Engelliler bugün sorunlarını yineleyerek çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, engellilerin yaşadıkları sorunları ve yapılması gerekenleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Engelilerin önemli sorunlarından birinin engelli raporu konusu olduğunu belirten Gürsoy, alınan sağlık raporlarında engel yüzdesinin düşük hesaplandığını ve mağduriyete neden olduğunu dile getirdi.

Ortez, protez, akülü sandalye gibi medikal ürünlerin fiyatlarının döviz kurları nedeniyle yüksek olduğunu belirten Gürsoy, “Fiyatlar artık çok pahalı. Bu durum da engelli yurttaşları mağdur ediyor. Çoğu engelli yurttaşımız maddi nedenlerden dolayı yenisini alamıyor ve protezlerini bantlarla bağlayıp, tahtalarla desteklemek zorunda kalıyor” diye konuştu.

Sokakların ve kaldırımların masa, sandalye vb engellerle dolu olduğunu kaydeden Gürsoy, belediyeler tarafından kaldırımların, dükkan önlerinin, rampaların durumlarının denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.


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