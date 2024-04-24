Engelliler Haftası nedir? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır?
Engelliler Haftası'nın ne zaman olduğu birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, Engelliler Haftası nedir? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır?
Özel bir hafta olan Engelliler Haftası'nda yaşanan sorunlarla ilgili ve engellerin aşılması amacıyla programlar yapılacak. Peki, Engelliler Haftası nedir? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır?
ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?
Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır.
Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır.
Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.
ENGELLİLER HAFTASI TAKVİMİ
- 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
- 11 Mayıs Görmeyenler günü
- 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
- 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
- 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
- 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
- 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.
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