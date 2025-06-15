Engelli yurttaşlar hakları için yürüdü: ‘Saraya değil, engelliye bütçe’

Engelliler, Kolej’de bir araya geldi ve Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Yürüyüşte görme, duyma ve zihin engelli yurttaşlar bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Yeni Yol Partisi ve DEM Parti'den siyasetçiler katıldı. Eylemciler tarafından Sakarya caddesindeki havuzda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasından önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet şehitleri ve yaşamını yitiren engelliler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından “Saraya değil engelliye bütçe”, “Engelliden değil, itibardan tasarruf”, “Hükümet sesimizi duy” sloganları atıldı.

‘KRİZDEN EN ÇOK ETKİLENEN ENGELLİLER’

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu Sözcüsü Avukat Turhan İçli eylemde konuştu. İçli, "Ülkemiz ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Yoksulluk artıyor, toplumsal dokumuz bozuluyor. En fazla etkilenen engelliler. Çünkü engelliler yüzyıllardan beri dışlanmış, toplumun en attakileri oluşturuyor. Bu sesi gür bir biçimde iktidar kurumuna duyurmak için buradayız" dedi. Engelliler arasında işsizlik oranının yüzde 80 olduğunu açıklayan İçli; "Engelliker arasında okuma imkanı bulanların oranı ise yüzde 10. Ulusal bütçeden en düşük pay ise engellilere ayrılmış durumda. İntiharlar çoğalmaya başladı engelliler arasında. Devletin yurtlarına teslim ettiğimiz çocuklar kötü muamele ve işkence görüyor. Bu sosyal devletin dibe vurduğu anlamına geliyor. Meclis eskisi gibi etikili değil. Daha sarsıcı eylemlere ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.

ENGELLİLER BAKANLIĞI TALEBİ

İçli'nin açıklamasının ardından ortak talepler okundu. Ortak talepler kapsamında, Engelliler Bakanlığı'nın kurulması, ödeneklerin artırılması istendi. Eylemde konuşan Nazlıaka ise Meclis'te kurulacak engelliler komsiyonunun önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, CHP'nin iktidarlığında başında engelli bir bakanın bulunacağı Engelliler Bakanlığı'nın kurulacağını vaat etti.