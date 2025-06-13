Engelliler hakları için Ankara’da yürüyüş kararı aldı: ‘Engelliler Sesleniyor, Haklarımızı İstiyoruz’

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu, Türkiye Körler Federasyonu, Altınokta Körler Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneği, Görme Özürlüler Derneği ve Körlere Eğitim ve Destek Derneği; yarın Ankara’da “Engelliler Sesleniyor, Haklarımızı İstiyoruz” konulu büyük bir engelli yürüyüşü ve mitingi düzenleyecek. Yürüyüş saat 14.30’da Kolej Kavşağı’nda başlayacak; Ziya Gökalp Caddesi üzerinden Sakarya Meydanı’na yürülücek. Burada “Engelli Hakları Bildirgesi” kamuoyu ile paylaşılacak; her engel gurubundan bir temsilcisine söz hakkı verilecek.

‘DERİN YOKSULLUK EN FAZLA ENGELLİLERİ ETKİLEMEKTE’

Yürüyüş hakkında önceki gün basına açıklamalarda bulunan Engellilerin Haklarına Erişim Platformu Sözcüsü Turhan İçli, “Nüfusumuzun yüzde 12’sini oluşturmasına rağmen en fazla dışlanan, ötekileştirilen, en dibe bastırılmış ve görünmez hale getirilmiş toplum kesimi engellilerdir. Emekliler, 14 bin 500 TL emekli aylığı, çalışanlar 22 bin TL asgari ücret ile geçinme olanağı bulamazlarken, engelliler ayda 5 bin TL engelli aylığı veya 10 bin TL dolayındaki bakım ücreti ile açlık sınırının çok altında bir gelirle hayatta kalmaya çalışmaktadırlar. Ekonomik kriz ve derin yoksulluk en fazla engellileri etkilemektedir. Buna karşılık Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tasarruf tedbirlerine engellilerin mali haklarından başlamayı sosyal devlet anlayışı ile bağdaştırabilmiştir. Genel nüfusun yüzde 12’sini oluşturmalarına karşın 2025 yılı bütçesinin sadece yüzde 2’sine yakın bir bölümü engellilere tahsis edilmiştir” dedi.

İNTİHARLAR ARTTI

“Son yıllarda yeni bir sosyolojik süreç işlemekte” diyen İçli; “Engelli ve engelli yakınları arasında intihar vakalarının artışı dikkat çekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Uşak’da, Antalya’da, Trabzon’da, Bursa’da ve kısa bir süre önce Denizli’de yaşandığı gibi, kendilerinden sonra engelli çocuklarına ne olacağı kaygısıyla gelecekten umudu kesen ana-babaların, önce engelli çocuklarının, sonra da kendi yaşamlarına son verdikleri vakalar giderek artmaya başlamıştır. Devletin bakım ve eğitim merkezlerine teslim edilen engelli çocuklara karşı kötü muamele ve işkence olaylarındaki artışlar sosyal devletin dibe vurmakta olduğunun göstergeleri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.