Engellinin akülü sandalyesini çalan 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:36

Güncelleme: 30.08.2024 - 13:38

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Konak'ta ikamet eden engelli bir kişinin apartmandaki akülü sandalyesinin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli Ş.Y. ve C.D'yi yakaladı.

Polis, ele geçirdiği akülü sandalyeyi sahibine teslim etti.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelilerden birinin girdiği apartmanı kontrol ettiği, ardından diğer şüpheliyi çağırarak akülü sandalyeyi çaldıkları anlar yer alıyor.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.