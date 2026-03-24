Engelsiz yaşam merkezinde Karagöz ve Hacivat gösterisi

Etmesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Ramazan ayının geleneksel eğlencelerinden biri olan Karagöz ve Hacivat gösterisi yapıldı. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri sahnede izleyicilerle buluştu.

Programda, Karagöz ile Hacivat’ın eğlenceli atışmaları ve mizahi diyalogları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteri boyunca salonda neşeli anlar yaşandı. Geleneksel Türk gölge oyununun en önemli örneklerinden biri olan Karagöz ve Hacivat gösterisiyle çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirasın önemli bir parçası ile tanışma fırsatı buldu.

Programda yer alan müzikler ve sahne performansları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, ramazan ayının geleneksel eğlencelerinden biri olan Karagöz ve Hacivat gösterisiyle unutulmaz bir gün yaşadı.