Engelsiz yaşam merkezinde skandal: 10 yaşındaki çocuk öldü, 14 bakıcı tutuklandı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 19:09

Güncelleme: 19.11.2024 - 19:09

Niğde Valiliği, Niğde Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde vefat eden 10 yaşındaki engelli çocuğun yanı sıra merkezde hizmet sunulan 15 çocuk ile bir yetişkin engelliye kötü muamelede bulundukları ve mahremiyet ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılan 26 bakım personelinden 14'ünün tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Temmuz 2024'te saat 20.00 sularında sağlık durumu kötüleşen M.Ç. adlı erkek çocuğun 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiği ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22.00 sularında hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

M.Ç'nin otopsi raporunda epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiği ve travmatik bir etkinin olmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen bu üzüntü verici olay sonrasında Valiliğimizce M.Ç. adlı çocuğumuzun bakım sürecinde ihmal olup olmadığının tespiti ve konunun detaylı biçimde incelenmesi için muhakkik görevlendirilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından müfettiş talep edilerek, idari süreç başlatılmıştır. Merkezin geçmişe yönelik güvenlik kamera kayıtları incelenerek vefat eden ve adı geçen bakım merkezinde hizmet sunulan 15 çocuğumuz ile 1 yetişkin engelli vatandaşımıza yönelik görev ihmali, kötü muamele ve mahremiyet ihlali tespit edilmiştir. Bakım merkezinde çalışan 16 personel görevden uzaklaştırılarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli soruşturma sürecinde benzer fiillerde bulunduğu tespit edilen 26 bakım personeli hakkında adli işlem başlatılmış, bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır."