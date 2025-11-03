Engin Çağlar'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı: Hakimlik ifadesi ortaya çıktı!

Türk sinemasının usta oyuncularından Engin Çağlar, İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Çağlar, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla ilerleyen bir motosikletin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çağlar’a çarpan motosiklet sürücüsü B.O. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orhan’ın hakimlik sorgusunda verdiği ifade ile tutuklama kararının gerekçeleri dosyaya girdi.

“FRENE BASTIM, SELEKTÖR VE KORNA YAPTIM, DURAMADIM”

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan sorguda B.O., olayın kaza olduğunu savunarak “Abide-i Hürriyet Caddesi’nde yeşil ışık yanınca devam ettim. En sağdan gidiyordum, yaya da yaya geçidi ve ışık olmamasına rağmen orta şeride kadar ilerlemişti. Karanlıktı biraz, fark ettiğim anda frene bastım, duramayacağımı anladığımda korna ve selektör yaptım. O arkasına bakmadan devam etti, ben de çarptım” dedi.

ŞÜPHELİ AVUKATLARI SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Şüphelinin avukatları, B.O.’nun serbest bırakılmasını ya da adli kontrol talep etti. Ayrıca B.O.’nun sabit ikametgâhlı, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmadığını vurguladı.

MAHKEME: “KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ, ADLİ KONTROL YETERSİZ”

Hakimlik, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklama talebini kabul etti.

Kararda; olay anına ilişkin kamera görüntüleri, müşteki beyanları ve kaza tespit tutanağı birlikte değerlendirilerek şüphelinin KTK 52/1-b (hızı ve sürüşü yol, görüş ve trafik durumuna uydurmamak) ihlalinde bulunduğuna dair tespitlere atıf yapıldı. Adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama hükmü kuruldu.