Engin Polat-Dilan Polat soruşturması Gürcistan'a uzandı: Bu paranın kaynağı ne?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 19:13

Güncelleme: 19.10.2023 - 19:57

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kamuoyunun büyük bir ilgi ile takip ettiği konu günlerdir yazılıyor.

İlk önce Erk Acarer ve Muhammet Yakut’un Youtube yayınında ortaya konan “mail order” iddiası gündemde oldukça yer tuttu.

Ben bu konuya zaten meslektaşlarım tarafından çok yazıldığı için girmedim.

Engin ve Dilan Polat ailesinin sergilemekten imtina etmediği aşırı lüks hayatı çok magazin takip edemeyen benim bile dikkatimi çekmişti.

Hele bu kadar suç dosyayısıyla ilgilenirken kazanılan ani zenginlik dikkat çekmeyecek gibi değildi.

Tüm kamuoyu da haklı olarak insanlar bu kadar ekonomik sıkıntı çekiyorken gözler önüne serilen bu görgüsüzlüğe dair sorular sormaya başladı.

Soru ise şu: Bu paranın kaynağı ne?

Ben pek dahil olmak istemesem de sosyal medyadaki bir sohbet odasına bu çiftin avukatı da olan Çağdaş Çelik’e soru sormak üzere davet edildim. Konu Polat ailesi de değildi. Sohbet odasını takip ederken bir anda “Engin Polat” kullanıcı adı ile “Mustafa” diye biri bağlandı ve bir şirketlerinde tedbir kararı olduğunu ticaretlerine devam ettiklerini beyan etti.

Bunun yalan olduğunu bildiğim için sorular sordum. O esnada Engin Polat müdahil oldu ve tek soru sordum; “Sizinle bağlantılı 1. ve 2.derece yakınlarınızın üzerine olan 21 şirketin taşınır taşınmazlarına, paralarına, kripto varlıklarına tedbir konulduğu ve 8 kişiye yurt dışı yasağı konulup konulmadığı” doğru mu?

Engin Polat cevap vermek yerine beni kastederek: “Bu kişiye cevap vermek istemiyorum. Bu kişi ilgi çekmeye ve prim kasmaya çalışıyor” dedi.

Ve ben de gazetecilik görevim gereği kamuoyunun merak ettiği soruları sorabileceğimi anlattım. Açıkçası biraz da sinirlenerek sert konuştum.

Yaptığım araştırmada da Polat ailesinin haklarında bazı adli dosyalara ulaştım.

Engin ve Dilan Polat hakkında kamuoyunda bir takım iddialar ileri sürülünce İstanbul Emniyet Mali Şube ve MASAK olaya el koydu.

Mali şube yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul Çağlayan Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu ise “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Vergi kaçırma” ve “Suç Gelirlerinin Aklanması” iddialarının altında toplandı.

Raporda, Dilan Polat, Engin Polat ve 8 yakını ile 15 paravan şirket hakkında kara para aklayarak haksız kazanç elde ettikleri belirtilip konu ile ilgili MASAK’ın “Kara para aklama” konulu ön inceleme raporu hazırlandı.

Vergi Dairesi Başkanlığınca “Sahte Fatura Konulu Vergi Tekniği” raporu ve kaçakçılık konulu Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince rapor, İstanbul Çağlayan adliyesine sunuldu. Şahıslar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve firmalar hakkında tedbir kararı istendi.

Ancak İstanbul Çağlayan’daki savcı emniyetin talebini reddetti. Dosyaya da kısıtlama kararı verildi. Çağlayan’daki soruşturma savcısı Emniyet Mali Şube yetkililerine şirketler Anadolu Yakasında olduğu için yetkisizlikle dosyayı Anadolu Adliyesine gönderdiği bilgisini verdi.

Bakın dostlar işler bundan sonra karışıyor.

Tüm bunlar olurken kamuoyunda “Sisi” olarak bilinen Seyhan Soylu daha önce konu ile ilgili Anadolu Savcılığına gidip müraacat savcılığına ifade de vermiş.Verdiği ifade neticesinde de Anadolu Adliyesi başsavcılığıda ayrı bir soruşturma başlatmış.

Zaten her şey de bundan sonra başlıyor.

İstanbul Başsavcılığının yetkisizlik kararı verdiğini öğrenen Emniyet Mali şube bu sefer elindeki evraklar ile Anadolu Adliyesine başvuru yapıyor. Anadolu Başsavcılığı İstanbul Emniyeti Mali şubeden konu hakkındaki bütün belgeleri istedi. İstanbul Emniyeti Mali şube de elindeki tüm soruşturma evrağını Anadolu Adliyesi Başsavcılığına teslim ediyor. Hatta yazısında ‘’ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/220891 soruşturma dosyası ile birleştirilmiştir.’’ Deniyor ancak benim öğrendiğime göre yapılan sorguda İstanbul Başsavcılığı tarafından verilen bir yetkisizlik kararı yok. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdiğini söylediği dosyaları da Anadolu Başsavcılığına teslim etmemiş.

Peki, yetkisizlik kararı verilmediği halde neden Emniyet yetkililerine yetkisizlik kararı verildi deniyor. Şayet İstanbul Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdiyse bu kararlar nerededir ve dosyalar neden Anadolu Adliyesine teslim edilmemiştir?

Emniyet kaynaklarından öğrendiğime göre İstanbul Başsavcılığı Mali Şubeden Anadolu Adliyesindeki dosya hakkında bilgi istiyor.Ancak Mali şube Anadolu Başsavcılığında yürüyen soruşturma hakkında bilgi vermiyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Gelen MASAK raporu, müfettiş raporu ve beyanları inceleyen Anadolu Başsavcılığı hemen emniyetin talep ettiği yurtdışı yasağını ve şirketlerin hesaplarına ve taşınır taşınmaz tüm mallarının üzerine tedbir kararı alıyor.

Soruşturma genişliyor.Bakın raporlarda yer alan bilgilerden bir kısım sunayım.

Daha önce İstanbul Çağlayan Başsavcılığına sunulan 8 şahıstan farklı olarak 4 şahıs daha Anadolu Adliyesindeki dosyada tespit edilmiş.

Savcılık, suçun genel işleyiş şekli için Polat ailesinin bağlı olduğu 16 firmanın vergi dairelerince sahte belge işlemi gören kapanmış paravan şirketlerden oluştuğu yönünde görüş bildirilmiş.

Peki sorularımıza ve aldığımız bilgilere gelelim…

2021 yılında Çekmeköy’deki villasını 9 milyona alırken bütün servetini eve bağlayan Engin Polat nasıl olurda 2 yıl içinde bu kadar büyük bir para ile iş yapmaya başlar.

Sadece MASAK ön raporunda belirtilen rakam 500 milyon TL… Raporda o kısım şöyle ifade ediliyor:

“16 firmanın vergi dairelerince sahte belge işlemi gören kapanmış paravan firmalardan mal alış yapılmış gibi gösterildiği daha sonrasında farklı firmalara satış yapıldığı, satışlardan elde edilen tutarın yaklaşaık 500 milyon olduğu firma kasalarında bulunan paraların tamamının Engin Polat ve Sezgin Polat isimli şahısların yetkili olduğu Milda Gayrimenkul isimli firma hesaplarına aktarıldığı, yatırılan nakit paraların yatırılma ve çekme sürelerinin genel olarak 5’er dakika ara ile olduğu bu firmada toplanan paraların ise gayri menkul ve araç alımı olarak kullanıldığı belirtilerek müfettişlerce; bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki işlemlerinin askıya alınması belirtilmiştir.”

Bakın değerli dostlar altını çizmem gerekiyor bu konunun... İki yere sorarak doğrulattığım MASAK raporunda da yer alan bilgiye göre her 5 dakikada Engin Polat ve Sezgin Polat’ın yetkilisi olduğu paravan şirketlerden Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabına aktarılan ve Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabından da para gelir gelmez hemen çekilen 500 Milyon TL para İstanbul Başsavcılığından talep edilen tedbir kararından sonra gerçekleşen para hareketleriymiş.

Dubai’ye çıkarıldığı iddia edilen veya elden nakit dönen paralar haricindeki rakam bu…

Emniyet yetkililerinden bilgi aldım. İddiaya göre sanal bahis çetelerinin paralarının aklanması söz konusu burada.

Tam bu noktada Gürcistan’a kaçan Veysel Şahin’in en yakın arkadaşı ve ortağı Derkan Başer ismi öne çıkıyor.

Kimdi Derkan Başer?

Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurt dışına firar eden Galip Öztürk ile ocak başında görüntülenen Derkan Başer'in, yaklaşık 5 milyar Euro’luk illegal bahis ağını yöneten Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından Veysel Şahin ve 60 adamı hakkında 'suç örgütü kurmak', 'örgüt üyesi olmak', 'yasadışı bahis oynatmak' iddiaları ile dava açıldı. Veysel Şahin ve adamları 2017’de yakalandı. Tutuklu olarak yargılanan Şahin ve 3 adamının tahliyesi için avukatları Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 13 Nisan 2018'de tahliye kararı verdi. Şahin'in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin'in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi. Ancak Veysel Şahin'in adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia edilen Derkan Başer hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı.

Derkan Başer hatta soluğu Gürcistan’da alır almaz yine firari olan Galip Öztürk’ün yanında aldı ve beraber görüntülendiler.

İşte iddiaya göre Emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.

Ne çıkacak ben de merak içindeyim. Adliye kaynakları ile konuştuğumda bahsedilen tutarların normal ticaret ile sağlanılamayacağı, raporlarla sabit soruşturmanın da devam ettiği yönünde bilgisini aldım.

Dosyada kısıtlama kararı var. Ama son aldığım bilgi Engin Polat, haklarında soruşturma dosyası ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yayın yasağı talep etmiş. Savcılık bu talebi reddetmiş.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda başlayan yetkisizlik kararı verilmesine rağmen devredilmeyen dosyalar olmasına rağmen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma ile sürdürülüyor.

Çok uzattım… İşin özünde ortada çok ama çok bulanık bir su var.

Engin Polat ve Dilan Polat belli ki, bir birkaç sene önce TikTok videoları çeken sıradan bir çiftken, “Çocuğumuz cipe mi binsin Ferrari’ye mi binsin” videosu paylaşacak noktaya gelmelerini açıklamak zorunda.

Yurtdışında bulunan kuyumcunun kızı adına açtığı şubelerde yapıldığı iddia edilen mail order, Makina üretimi ve ihracatı ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğünden aldığım cevaplar sonraki yazılarımızın konusu olsun.

Bir ipin ucu tutuldu bakalım devamı nereden çıkacak.

DİLAN - ENGİN POLAT'IN TEDBİR KONULAN ŞİRKETLERİ

1-Dilan Polat Güzellik Kozmetik San.ve Tic.Ltd.Şti. ve Dilan Polat Güzellik Kozmetik San.ve Tic.A.Ş.

2-Tasfiye Halinde Dionseps Kozmetik San.Tic.Ltd.Şti.

3-Dln Polat Güzellik ve Kozmetik hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti ve Dln Polat Güzellik ve Kozmetik Hizm.Sanayi Tic.A.Ş.

4-D-Polat Estetik Sağlık Hizmetleri San.Tic.A.Ş.

5-Milda Gayrimenkul Otomotiv San.ve Tic.A.Ş.

6-Tasfiye halinde Nipo Mühendislik Aliminyum ve Cephe Sistemleri

7-Dilan Mücevharat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

8-Milan Polat İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş

9-NLD Polat İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş.

10-Dosivens Kozmetik Ürünleri ith.ihr.San.Tic.Ltd.Şti

11-Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Tic.Ltd.Şti.

12-DP Güzellik Kozmetik İth.İhr.San.ve Tic.A.Ş

13-Rise and Shine kozmetik ith.ihr.sanayi ticaret ve A.Ş.

14-Dipomed Kozmetik Medikal İth.İhr.San.ve Tic.A.Ş

15-ND Medikal Kozmetik Makine San ve Tic.Ltd.Şti

16-Nez Demir Güzellik Merkezi Reklamcılık Medikal Kozmetik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti

17-Nez DMR Sağlık Hizmetleri A.Ş.

18-Engin Polat Şahıs şirketi

19-Engin Polat Plt Aliminyum

20-Sinem Sıla Doğu güzellik kozmetik tic.ltd.şti

21-Dipomed Medikal Kozmetik İth.İhr.San.Tİc.Ltd.Şti-Dipomed Medikal Kozmetik İth.İhr.San.Tic.A.Ş