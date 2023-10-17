Engin Polat’tan yazarımız Murat Ağırel’e tepki çeken sözler! Dilan Polat özür diledi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:12

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:47

Son dönemde ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla gündeme gelen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından haklarında rapor hazırlandıktan sonra mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

ENGİN POLAT AĞIREL’E ‘PRİMCİ’ DEDİ

Gelişmeler gündemdeki yerini korurken sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, X’te bir yayına katıldı. Yayında gazetemiz yazarı Murat Ağırel ile Engin Polat arasında bir gerilim yaşandı.

Polat’ın Ağırel’in sorularının ardından “Sizin sorularınız daha çok izlenmeye yönelik sorular. Ben burada neyi sorayım, nasıl prim yapayım” demesi üzerine Ağırel şunları söyledi:

“Ben sizin takipçiniz değilim, ürün sattığınız bir müşteriniz de değilim. Ben bu ülkenin gazetecisiyim. Sizin priminize ihtiyacım yok.”

Ağırel, sözleri üzerine “Süpersiniz” diyen Engin Polat’a “Sağ olun, sizden daha iyi olduğum kesin” diye yanıt verdi.

DİLAN POLAT ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra yayına bağlanan Dilan Polat ise Ağırel’e “Kusura bakmayın Murat Bey, çok zor evde çocuklar etkileniyor. Çok yıpratıcı bir süreç. Evde herkesin psikolojisi bozulmuş durumda” diyerek gazeteciden özür diledi.