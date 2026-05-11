Engin Polat paylaştı, fark edince hemen sildi: Hesabını gizledi

Son dönemde Dilan Polat ile yaşadığı ayrılık ve barışma haberleriyle sık sık gündeme gelen Engin Polat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Polat’ın yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken fotoğraftaki bir detay kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Paylaşımda masanın üzerinde cinsel gücü artırıcı bir ilaç bulunduğu fark edildi.

PAYLAŞIMI SİLDİ, HESABINI GİZLEDİ

Gündem olan paylaşımın ardından Engin Polat’ın fotoğrafı apar topar silmesi dikkat çekti. Dakikalar içinde fotoğrafı silen Polat, daha sonra sosyal medya hesabını da gizliye alarak kilitledi.

Engin Polat ile Dilan Polat çifti bir süredir evliliklerindeki krizlerle gündem oluyordu. Dilan Polat’ın geçtiğimiz günlerde “Seninle yollarımızı bu kez kesin olarak ayırma kararı aldım” açıklamasını yapmasına rağmen çift, kısa süre sonra yeniden barışmıştı.