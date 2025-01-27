Engin'in başına iş açtı! Dilan Polat'ın başı yine dertte: 'Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:47

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:47

Geçtiğimiz yıl yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan Polat ve eşi, bu kez de aldığı reklam cezalarıyla sarsıldı.

Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda 'reklam' ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini belirten Dilan Polat, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla anlattı.

Üç farklı firmadan gelen cezalarla karşı karşıya kalan Polat, bu cezaların detaylarından habersiz olduğunu ve ödeme konusunda hiçbir bilgisi olmadığını söyleyerek, "Bunların nasıl ödeneceğine dair hiçbir bilgim yok," dedi.

Dilan Polat, çaresizliğini dile getirerek, "Ne kadar oldu, ne çıkacağı, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Kazancım da yok ama bunları nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum," ifadelerini kullandı.

Polat, "Çaresiz kalmaktan çok yoruldum, görünce şok oldum" diyerek yaşadığı stresin altını çizdi.

Eşi Engin Polat’a olan etkisinden de bahseden Polat, "Engin’in başına iş açtım" diyerek üzgün olduğunu belirtti.

Şu an için cezaların ödeme detayları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını vurgulayan fenomen, takipçilerinden dua istedi.