Sahnede öpüşmüşlerdi: Dilan Polat ile Sıla Doğu için hapis cezası istendi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 18:04

Güncelleme: 18.12.2024 - 18:04

Kara para aklama, vergi kaçırma ve çete kurma gibi suçlamalardan tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile diğer aile üyelerinin de tahliye edilmesi üzerine Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kutlama partisi düzenledi.

Partide Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu'nun birbirleriyle öpüştü videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından abla-kardeş arasındaki sevgi gösterisi tepkiyle karşılandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, abla-kardeş hakkında, "hayasızca hareket" suçundan resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan abla-kardeş, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Dilan Polat ile Sıla Doğu hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, ikilinin öpüştüğünü gösteren video hakkında yapılan bilirkişi inceleme raporuna yer verildi. Raporda, müzik eşliğinde dans edildikten sonra Dilan Polat'ın Sıla Doğu'yu önce yanağından ardından ise dudağından öptüğü anlatıldı.

"ABLAM ANNEM GİBİDİR BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEMEZ"

İddianamede ifadesine yer verilen Dilan Polat, söz konusu partiye arkadaşının doğum günü olması sebebiyle gittiklerini, ablası Sıla Doğu'nun kendisine hem annelik hem babalık yaptığını, yanağından öpecekken ablası bir anda dönünde böyle bir durum olduğunu söyleyerek, "Aramızda abla kardeş ilişkisi vardır başka bir şey düşünülemez. Toplum nezdinde herkesten özür dilerim. Ablam benim annem gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"İKİ SANİYE DUDAK DUDAĞA GELDİK"

Sıla Doğu ise iddianamede yer alan ifadesinde kız kardeşine 9 ay cezaevinde kalma sonrasında, "Bugünler geçecek demedim mi?" diyerek öptüğü esnada refleks olarak iki saniye dudak dudağa geldiklerini ifade ederek, "Böyle bir suçlamayla buraya geldiğim için çok utanıyorum" dedi.

"KORUNMAK İSTENEN HAYA DUYGUSU"

Savcı, 'hayasızca hareket' suçunun, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "Genel ahlaka karşı suçlar" bölümünde düzenlendiğini, bu başlık altında korunmak istenenin; hukuki değer, toplumsal ahlak ve haya duygusu olduğunu kaydetti. İddianamede, iki kız kardeşin dudak dudağa öpüşmesinin toplum tarafından normal karşılanmadığı ve Türk toplumunun ar ve haya duygularını inciten davranışlar arasında yer aldığı değerlendirildi.

"YETERLİ DELİL VAR"

Savcı, iddianamede Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun, her ne kadar bu davranışı cinsel güdüyle yapmadıklarını iddia etseler da, herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemle "hayasızca hareketler" suçunun oluştuğunu ve dava açmak için yeterli delilin bulunduğunu belirtti.

BİR YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık, Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun, "Hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin, kabul edilmesi halinde abla-kardeş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.