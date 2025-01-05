Dilan Polat'tan 'Seçil Erzan' itirafı: 'Cezaevinde beni tembihledi...'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:37

Güncelleme: 05.01.2025 - 10:37

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliyesinin ardından sosyal medya takipçisi artan ve paylaşımlarına devam eden Polat, Instagram hesabından yüksek fon vaadiyle aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski Denizbank müdürü Seçil Erzan ile koğuş anılarını anlattı.

DUA EDİP, ZİKİR ÇEKMİŞLER

Polat, yeni paylaşımında Seçil Erzan'ın kendisine ne öğrettiğini anlattı.

Instagram hesabından paylaştığı hikâyede, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile birlikte hapisteyken dua ettiklerini ve zikir çektiklerini belirtti.

'BAHSETMEMİ İSTEMİYORDU, BİZZAT TEMBİHLEMİŞTİ'

Dilan Polat'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu arada Seçil bana birçok şey öğretmişti. Biz aynı koğuşta kalıyorduk. Unuttum, her gün bana hatırlatırdı. İyi bir kızdı, Allah yar ve yardımcısı olsun. Ondan çok bahsetmemi istemiyordu, çıkarken bizzat tembihlemişti. Orada yaşanan orada kalır."

Polat, Seçil Erzan'ın kendisine öğrettiği duayı da paylaşarak, "Şifa bulmak için 3 yudumda içerdik Seçil'le" dedi.