Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı: 'Kardeşim için vurdum'

İstanbul Şişli'de İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç, aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla vuruldu. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

25 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Silahıyla gözaltına alınan Suat S'nin çeşitli suçlardan 25 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli Suat S. emniyetteki ifadesinde, eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Polis, çalışmaların devamında Suat S. ile birlikte hareket ettiği belirlenen babası B.S'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.