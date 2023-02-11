Enkaz altında kalmışlardı: İzmir'in tanınmış cerrahı ve annesinden acı haber

Hatay'da enkaz altında kalan, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli Dr. Levent Tosyalı ve annesi Meral Tosyalı, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:14
Enkaz altında kalmışlardı: İzmir'in tanınmış cerrahı ve annesinden acı haber
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İzmir'in tanınmış cerrahlarından olan, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli, emekli Hava Tabip Albay Levent Tosyalı, annesini ziyaret etmek için gittiği Antakya'da, 6 Şubat'ta depreme yakalandı.

KURTARILAMADILAR

Dereboy Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki İnsel Apartmanı'nın enkazı başından ayrılmayan eşi psikolog Meltem Tosyalı, 5 yaşında kız çocuk babası olan eşi Levent Tosyalı ve kayınvalidesi Meral Tosyalı'nın iyi haberini beklemeye başladı ancak anne ve oğlundan acı haber geldi.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Antakya ilçesinde göçük altında kalan Beyin ve Sinir Cerrahi bölümü hekimimiz Op. Dr. Levent Tosyalı ve annesinin vefat ettiği haberi bizi derinden üzmüştür. Hekimimiz ve annesi için Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.


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