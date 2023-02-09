Enkaz altındaki yurttaştan yürek burkan sözler: Ben tam ümidimi kesmiştim...
Kahramanmaraş'taki depremlerde evi yıkılan ve enkaz altında kalan bir yurttaşın arama kurtarma çalışmalarındaki bir görevliyle konuşması yürekleri burktu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte büyük yıkıma neden oldu.
Binlerce insanın yaşamını yitirdiği on binlerce insanın yaralandığı büyük yıkımda halen enkaz altında on binlerce yurttaşın bulunduğu söyleniyor.
Arama kurtarma çalışmalarında videoya alınan o yurttaşlardan birinin söylediği sözler ise sosyal medyada gündem oldu.
Enkaz altındaki yurttaş ile görevlinin konuşması yürekleri burktu.
İşte o diyalog:
Görevli: İnşallah kurtaracağız seni abla.
Enkaz altındaki yurttaş: İnşallah, teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun. Yakınlarınız bu duruma düşmesin inşallah.
Görevli: Elimizden geleni yapacağız.
Enkaz altındaki yurttaş: Ben tam ümidimi kesmiştim biliyor musun? Dedim artık bırakın uyuyacağım ben üşüyordum zaten. Dedim uyuyayım. Yani ne olacaksa zaten olacak hiç kimse de gelmiyor gitmiyor. Üstümüzden böyle geziyorlardı. Burası çok tehlikeli diye çok girmek istemediler herhalde. Onlar da haklı.
Görevli: Hepsi tehlikeli abla buradan çıksanız, görseniz.
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