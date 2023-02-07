Enkaz altından çıkan yürek burkan resim: Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:43

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:43

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş'a ulaşan ekipler yıkılan binalarda arama çalışmalarına başlarken, şu ana kadar enkaz altında kalan 20 kişiyi sağ olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda, bir çocuğun 2021 yılında resmettiği ve üzerine "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

