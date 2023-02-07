Enkaz altından çıkan yürek burkan resim: Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında bir çocuk tarafından 2021 yılında çizilen resmin üzerinde "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:43
Enkaz altından çıkan yürek burkan resim: Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş'a ulaşan ekipler yıkılan binalarda arama çalışmalarına başlarken, şu ana kadar enkaz altında kalan 20 kişiyi sağ olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda, bir çocuğun 2021 yılında resmettiği ve üzerine "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.


En Çok Okunan Haberler