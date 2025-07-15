Enkaz kaldırıldı, mahkemenin kılı kıpırdamadı

Hatay Kırıkhan’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 55 kişinin yaşamını yitirdiği Kupik Apartmanı’na ilişkin skandal ayrıntılar ortaya çıktı. Yıkıcı tadilat yaptığı şüphesi bulunan, apartmanın altındaki marketin sahibi dönemin AKP Kırıkhan İlçe Başkanı ve Kırıkhan’ın mevcut Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik’in söz konusu şüpheye rağmen ifadeye dahi çağrılmadığı ortaya çıktı.

Skandallar bununla sınırlı kalmadı. Davanın ocak ayında görülen ilk duruşmasında söz konusu binanın enkazına dokunulmaması kararı çıkmasına karşın söz konusu enkaz apar topar kaldırdı. Mahkeme kararına karşın kaldırılan enkazın ardından alana yeniden altı katlı bina dikildi. Davanın ikinci duruşmasında, açıklanan ara kararda “Enkazın hukuka aykırı kaldırılması ile ilgili olduğu belirtilen soruşturma akıbetinin sorulması”, “Belediye çalışanları ile müteahhit arasında daire paylaşımı hususunda usulsüzlük olduğu ve buna dair tapu devirlerinin tapu müdürlüğünden sorulması” ve “performans ve simülasyon testi yapılmasına yönelik mağdurların talepleri “yargılamaya bir yenilik katmayacağı” gerekçesiyle reddedildi.

Cumhuriyet skandal iddiaların yer aldığı konuyu mağdur avukatı Bülent Akbay ile konuştu. Akbay, taleplerinin reddedilmesine “Görüyoruz ki sanık AKP’li olunca dokunulmazlık kazanıyor” sözleriyle tepki gösterdi. Akbay, “Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma açıldı ancak soruşturma dosyasının celbine yönelik talebimiz de reddedildi. Mahkeme doğru bir karar verse bile daha sonra güçlülerin borusu ötüyor” dedi.