Enkazdan çıkarılan hayvanlar için sahra çadırı kuruldu
Hatay'da enkaz altından çıkarılan hayvanlar, Hayvan Hakları Federasyonunca (HAYTAP) kurulan sahra çadırında veteriner hekim ve gönüllüler tarafından tedavi ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden hayvanlar da etkilendi. 10 ilde yıkılan binalarda enkaz altından can kurtarmak için mücadele eden ekipler, hayvanları da çıkarıyor.
Hatay'da yıkıntılar içinden çıkarılan ve sahiplerine ulaşılamayan kedi ve köpekler için çeşitli illerden gelen hayvanseverler seferber olurken, HAYTAP tarafından da sahra çadırı kuruldu.
Enkazdan çıkarılan hayvanlar HAYTAP'ın kurduğu çadırda tedavi ediliyor. AFAD ekipleri de enkazdan çıkardığı hayvanları tedavileri için sahra çadırına ulaştırıyor.
Tedavisi tamamlanan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, sahibine ulaşılamayan hayvanlar ise Bursa'da HAYTAP'ın bünyesinde bulunan çiftliğe götürülerek sahiplendirilecek.
Sahipsiz kalan bazı hayvanlar da Türkiye'nin farklı yerlerinden deprem bölgesine gelen vatandaşlar tarafından sahiplendirilmek üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi illere götürülüyor.
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