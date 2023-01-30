Hayvanat bahçesinden sevgililer günü kampanyası
ABD'de San Antonio hayvanat bahçesi sevgililer gününe özel "eski sevgili kampanyası"nı yeniden başlattı. Hayvanat bahçesi, kampanyaya bağış yapılması halinde eski sevgilinizin adını hamamböceğine veriyor.
ABD'nin San Antonio kentindeki hayvan bahçesi 14 şubat sevgililer günü geleneğini bozmadı.
CNN'de yer alan habere göre, San Antonio Hayvanat Bahçesi'nin, "Cry Me a Cockroach" adını verdikleri kampanya bu yılda bağış toplamaya başladı.
Bağışta bulunan kişiler, eski sevgililerinin adını hamamböceğine, hayvan yemine veya kemirgene verebiliyor.
Eski sevgilinizin adını, 10 dolar karşılığında kuş veya sürüngen yemi olacak bir hamamböceğine verebilirsiniz. Eğer 25 dolar bağışta bulunursanız, eski sevgilinizin adını bir fareye verip yılanlara da yem edebilirsiniz.
Hayvanat bahçesi, bir canlının bu şekilde öldürülmesi durumunu hoşnut karşılamayan bireylere, 5 dolar karşılığında bir sebzeye eski sevgilinizin adını verip otçul hayvanlara yedirme imkanı da sunuyor.
Hayvanat bahçesinin halkla ilişkiler direktörü Cyle Perez, CNN'e yaptığı açıklamada geçen sene kampanya kapsamında 8 binden fazla bağış aldıklarını söyledi.
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