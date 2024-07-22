Enkazdan çıkartılan çelik kasalar açıldı: Bir kasadan 1397 parça tarihi eser çıktı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:47

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:47

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elbistan ilçesinde enkazdan çıkartılan çelik kasaların Elbistan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon koordinesinde açıldığı, kasaların içerisinden çıkarılan eşya ve belgelerin sahiplerine veya varislerine teslim edildiği ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edilen 37 çelik kasanın komisyon eşliğinde açılmaya başlanıldığı, açılan kasalardan 10’unun boş olduğu, 26 kasada değersiz evrak ve eşyaların bulunduğu, 1 kasada ise toplam 1397 tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen materyal tespit edildiği belirlendi.

Açılan kasalardan 12’sinin sahibi tespit edilerek teslimi yapıldığı, içerisinde değersiz evrak ve eşya bulunan 14 kasayla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, içerisinde tarihi eser niteliğinde materyallerin bulunduğu kasa ile ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldığı aktarıldı.