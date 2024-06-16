Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu
Gaziantep'te kurban keserken yaralanan 46 acemi kasap, hastanelik oldu.
Gaziantep'te bayram namazının ardından kurbanını kesmek isteyenler, belediyeler tarafından oluşturulan alanların yolunu tuttu. Kurban kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, birçok aile kurbanlarını küçük çocuklarının gözü önünde kesti.
Kurban kesim alanlarında veya kendi evlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı kişiler ise bıçak ve satırla kendilerini yaraladı. Kurban keserken yaralananlar, yakınları tarafından hastanelere götürülerek tedavi edildi.
"BIÇAKLA PARMAĞIMI KESTİM"
Kurban keserken yaralanan 46 kişiden biri olan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen Zeynel Taş, "Kurbanımızı keserken hayvanı iyi tutmadılar. Bu yüzden bıçakla parmağımı kestim. Hastanede parmağıma 7 dikiş atıldı. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Kurban kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyormuş" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Birbirleriyle mükemmel uyum sağlayan 4 burç
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Baştan çıkarmada usta olan 4 burç
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var
- Eylem Tok ve oğlu 'o ülkeye' kaçacakmış!