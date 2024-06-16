Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

Gaziantep'te kurban keserken yaralanan 46 acemi kasap, hastanelik oldu.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 15:17
Acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu
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Gaziantep'te bayram namazının ardından kurbanını kesmek isteyenler, belediyeler tarafından oluşturulan alanların yolunu tuttu. Kurban kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, birçok aile kurbanlarını küçük çocuklarının gözü önünde kesti.

Kurban kesim alanlarında veya kendi evlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı kişiler ise bıçak ve satırla kendilerini yaraladı. Kurban keserken yaralananlar, yakınları tarafından hastanelere götürülerek tedavi edildi.

"BIÇAKLA PARMAĞIMI KESTİM"

Kurban keserken yaralanan 46 kişiden biri olan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen Zeynel Taş, "Kurbanımızı keserken hayvanı iyi tutmadılar. Bu yüzden bıçakla parmağımı kestim. Hastanede parmağıma 7 dikiş atıldı. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Kurban kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyormuş" dedi.


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