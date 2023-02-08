Enkazdan kurtarılan depremzede isyanını dile getirince... Muhabir konuşturmadı

Bir muhabir Habertürk ekranlarında, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkan bir gence mikrofon uzattı. Enkazdan çıkan gencin "Ben çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazda, kaç gündür tek bir araç bile gelmedi" ifadeleri üzerine muhabirin röportaja devam etmemesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 08:20
Enkazdan kurtarılan depremzede isyanını dile getirince... Muhabir konuşturmadı
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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ilde toplam can kaybı 5 bin 894'e yükseldi. Yaralı sayısı 34 bin 810, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

Bazı il ve ilçelerdeki depremzedeler de bu süreçte ekiplerin bölgelere geç intikal ettiğini ve desteğin yetersiz kaldığını belirterek tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Son olarak bir muhabir Habertürk ekranlarında, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkan bir gence mikrofon uzattı. 

Enkazdan çıkan gencin "Ben çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazda, kaç gündür tek bir araç bile gelmedi" ifadeleri üzerine muhabirin röportaja devam etmemesi dikkat çekti.


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