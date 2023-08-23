Önce AKP'li vekil ardından Bakan Tekin: Ensar Vakfı soruşturmasında adı geçen Sultanoğlu'na ziyaret

Yayınlanma: 23.08.2023 - 18:43

Güncelleme: 23.08.2023 - 18:43

Karaman'da 2016'da 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına peş peşe tepkiler geldi.

Atamaya tepkiler devam ederken AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın 21 Ağustos'ta Sultanoğlu'nu makamında ziyaret etmesinin ardından bugün de Urfa'yı ziyaret eden Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin valiliği ziyaretinde Sultanoğlu ile birlikte fotoğraf verdi. Fotoğraf, valilik tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Tekin ise Sultanoğlu'na sahip çıktı. "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasıyla ilgili şöyle dedi:

"Kamuoyunda yapılan eleştirileri realiteden uzak, Bakanlıkla herhangi bir diyalog içerisine girilmeden yapılmış, tamamen siyasi polemik konusu açıklamalar olarak görüyorum. Bizler, herhangi bir ile Milli Eğitim İl Müdürü atarken, yönetici atarken, önce ilin ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz. Biz şunu gördük, Şanlıurfa'da çok ciddi bir derslik ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ihtiyacı giderebilecek şekilde yatırım, inşaat, arsa üretme ve bu süreci Bakanlıkla koordineli bir biçimde yakından takip etmek konusunda en çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesini de Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirdik. Bu atamayı yaparken tamamen Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarını düşündük."

'TALİHSİZ BİR OLAY YAŞADI'

Bakan Tekin, Sultanoğlu'nun adli ve idari soruşturmada aklandığının belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye bir hukuk devleti. Kimsenin zihninde ürettiği varsayımlardan hareketle biz insanları suçlu ilan edemeyiz. Bahsi geçen arkadaşımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz daha önceki görevi esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Ben o dönem müsteşardım. Biz hemen anında Bakanlık Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdik. Bakanlık Teftiş Kurulu olayla ilgili değerlendirmesini yaptı. İki olay yargıya intikal etti, yargı süreci var. Her iki sürecin neticesinde de İl Milli Eğitim Müdürümüzün süreçle ilgili herhangi bir kusuru tespit edilmedi. Dolayısıyla hukuken ve denetim süreci sonucunda suç tespit edilemeyen kişileri suçsuz olarak görürüz. Suç tespit edilmeyen kişiler bizim gözümüzde masumdur. Masum insanların hakkını hukukunu korumak da bizim görevimizdir. Biz başarılı bir il müdürümüzün arkasındayız. İl müdürümüzü buraya gönderirken de temel gerekçemiz, Şanlıurfa'nın ihtiyaçları konusunda kesinlikle başarılı olacağına inandığımız, bu konuları birebir birlikte takip edeceğimiz bir arkadaşımız olduğu için gönderdik."