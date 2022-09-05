Enstitü İstanbul İSMEK'e rekor başvuru: 24 saatte 117 bin 788 kişi başvurdu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 20:32

İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde ve İSPER AŞ koordinasyonunda İstanbullulara ücretsiz eğitimler veren Enstitü İstanbul İSMEK’in 2022-2023 eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Yeni dönemde, yüz yüze ve uzaktan toplam bin 300 eğitim verilecek. Meslek sahibi olmak ya da mesleki olarak kendilerini geliştirmek isteyenlere yönelik verilen eğitimlerde ders başlangıç tarihleri de belli oldu. Yıl boyunca eğitimlere kayıtlar devam ederken yüz yüze eğitimler, 19 Eylül’de başlayacak.

KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

Enstitü İstanbul İSMEK'e bu yıl rekor başvuru gerçekleşti. 24 saatte, yüz yüze 79 bin 999, uzaktan eğitimlere 37 bin 789 olmak üzere toplam 117 bin 788 kişi başvuruda bulundu. Yüz yüze eğitime başvuranların yüzde 57’sini lisans ve lisansüstü mezunlar, yüzde 32’sini 20-30 yaş arası bireyler ve yüzde 85’ini kadınlar oluşturdu.

“UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA YÜZDE 79 ARTIŞ”

Başvuruda bulunulan alanları ve programları değerlendiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, “İstanbul halkının ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her yıl eğitim programlarının çeşitliliği artırıyoruz. Enstitü İstanbul İSMEK’te, 2022-2023 eğitim dönemi boyunca; 245 MEB Programı, 446 Enstitü İstanbul İSMEK Programı ve 309’u atölye programı olmak üzere bin programda yüz yüze eğitim verecek. Yeni dönemde, eğitim programlarındaki çeşitliliği artıran Enstitü İstanbul İSMEK yüz yüze eğitim programlarında yüzde 50, uzaktan eğitim programlarında yüzde 79 oranında artış bulunuyor” dedi.

KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN DE VAR MESLEK EDİNMEK İSTEYEN DE

Enstitü İstanbul İSMEK’ten eğitim almak için ilk gün başvuru yapan İstanbulluların yüzde 50’sinin, meslek edinmek ya da mesleğinde ilerlemek amacında olduğuna dikkat çeken Akçabay, “Üretim yaparak gelir elde etmek isteyenleri de eklediğimizde yüzde 66 oranına ulaşıyoruz. Sanat, müzik gibi yeteneklerini geliştirmek isteyenler yüzde 26, sosyal çevre edinmek isteyenler ise başvuruların yüzde 8’ini oluşturuyor. Bu aynı zamanda; Enstitü İstanbul İSMEK olarak geçtiğimiz eğitim döneminde, içeriklerini ihtiyaçlar ve İstanbulluların talepleri doğrultusunda güncellediğimiz eğitimlere olan artan talepler, ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Ekonomik ve sosyal nedenlerle kişilerin kendilerini her alanda geliştirmek istemesi, iş arayan, iş değişikliği yapmak isteyen ya da kendine kattığı donanımlar sayesinde kazancını artırmak ya da yeni meslek edinmek isteyen pek çok İstanbullu Enstitü İstanbul İSMEK’in eğitimlerine daha ilk günden büyük bir ilgi gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

22 ALANDA 385 YENİ EĞİTİM

Bilişim teknolojilerinden, el sanatlarına, moda tasarımından, gastronomi ve mutfak sanatlarına 22 farklı alanda yeni 385 eğitim programın yer aldığı belirten İBB Enstitü İstanbul İSMEK Koordinatörü Dr. Canan Aratemür Çimen ise eğitimlerin içeriği hakkında şunları söyledi:

“Enstitü İstanbul İSMEK’te; İş Hayatında Japonca, Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri, Yerel Gastronomi Turizmi, Spikerlik ve Sunuculuk Atölyesi, Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi, Fotoğraf Okuma Teknikleri, Kayın (İstiridye) Mantarı Yetiştirme Atölyesi, Görsel Sanatlar Perspektifinde Klasik Mitoloji Atölyesi, Sürdürülebilir Ekolojik Kentleşme, Dijital Radyo Yayıncılığı, Lazca A1 Seviyesi, Gıda Okuryazarlığı, Ekolojik Bilinç ve Verimli Kaynak Kullanımı, Eski Kıyafetlerden İleri Dönüşüm Atölyesi, Hareketli Grafik ve Video Kurgu Uzmanlığı, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Vegan Pasta Hazırlama Atölyesi gibi eğitimler bulunuyor.”

NASIL KAYIT OLUNUR?

Kayıt olmak isteyen vatandaşların yenilenen kayıt ekranından online kayıt olabileceğini hatırlatan Dr. Canan Aratemür Çimen, “Başvuruda bulunmak için katılımcıların öncelikle yeni üye girişi yapmaları gerekiyor. Enstitü İstanbul İSMEK’e hâlihazırda üye olunsa dahi, kullanılan sistem İBB Giriş Portalı olduğundan, tüm katılımcıların bir defaya mahsus olmak üzere üye olması gerekiyor. Enstitü İstanbul İSMEK web sitesi (https://enstitu.ibb.istanbul/) üzerinden ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklanacak. “Enstitü İstanbul İSMEK Kayıt Girişi” panelindeki “Üye Ol” butonuna tıkladıktan sonra, burada T.C. kimlik bilgisiyle birlikte diğer kişisel bilgiler girilerek şifre belirlenebilecek. “Aydınlatma metnini okudum ve anladım” kısmı da işaretlenerek, “Üye Ol” butonuna tıklanacak. Ardından “Kullanıcı Kaydı Onayı” bölümüne de cep telefonuna gelen doğrulama kodunu girilip “Onayla” butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilecek. Aynı zamanda “İstanbul Senin” akıllı şehir uygulamasından da kayıt olabilecek” dedi.