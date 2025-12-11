Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında paylaştığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Peki, Enver Aysever kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Enver Aysever neden gözaltına alındı?

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Enver Aysever 24 Haziran 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitelerinde dersler verdi.

TİYATRO ÇALIŞMALARI

Lise yıllarında başladığı amatör tiyatro çalışmalarını ilerleterek ilk profesyonel oyunu olan “Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı”nı yazdı ve oynadı. “Tiyatro Çisenti” adlı tiyatro topluluğunu kurucusu oldu. “Renkler ve Günce, Yağmurla Gelen Yüzler, Yabancı'da Camus, Açık Evlilik, Dilekçe, Frankie and Johnny, Bir İstanbul Masalı, Şimdi Yaşa Sonra Öde, Ne Kadınlar Sevdim” gibi oyunları yazıp yönetti. “Bebişler Karnavalı, Renkler Cumhuriyeti, Beyaz Dişler Ülkesi, Güneşi Güldüren Soytarı, Kakaolu Olsun, Yaşamak Güzel Arkadaşım” adlı çocuk oyunları sonraki yıllarda yazdı.

TİYATRODAN SONRA KİTAPLARA YÖNELDİ

Yazdığı çocuk oyunlarını “Çocuk Oyunları 1” adlı bir kitapta topladı. “Geç Kalmış Romantik” adlı öykü kitabını, “Bir An Bin Parça” adlı romanını, “Nasıl Yazar Olunur” ve “Yaralısın Türkiye” adlı deneme kitaplarını yazdı.

“Finansal Forum, Varlık, Gösteri, İnsancıl, Cumhuriyet” ve “Birgün” gibi gazete ve dergilerde yazıları yayınladı. Remzi Kitap gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

TELEVİZYONCULUK KARİYERİ

TV kariyerine TV8’de “Lacivert” adlı edebiyat dergisiyle başlayıp, NTV Radyo’da “Kurşun Kalem” adlı devam ettirdi. Yorum ve eleştirilerini, yine TV8’de, “Haber Aktif” adlı programının içinde “Yazın Aktif” köşesinin sürekli konuğu olarak yaptı.

2007 yılında SKY Türk’te yayına başlayan “Aykırı Sorular” ve “Ayrıntılar” adlı siyasal tartışma programını hazırlayıp, sundu. Yine aynı televizyonda “Siyasal Analiz, Sokağın Sesi, Üç Soru İki Yorum, Zamana Karşı” adlı programları hazırlayıp, sundu. Devamında Kanaltürk televizyonunda “Gündem Demokrasi, Ters Cephe, Pazar Politika” adlı programlar yorumculuk yaptı.

CNN TÜRK SERÜVENİ

SKY Türk televizyonundan 2011-2012 sezonunda CNN Türk televizyonuna transfer oldu. Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte “Dört Bir Taraf” adlı programda yorumcu olarak yer aldı. Aysever, CNN Türk'te “Aykırı Sorular” adlı programı sunmaktadır.

CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen davet ile aktif siyasete atıldı. 2011 Milletvekili seçimlerinde, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi sağ görüşlü isimlerin aday gösterilmesi tepki olarak CHP'deki görevlerinden istifa etti.

ENVER AYSEVER EVLİ Mİ?

Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

ENVER AYSEVER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında paylaştığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

"SAĞCI OLMAK AHLAKSIZLIKTIR" DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım.”

Aysever de, Hasan İmamoğlu'nun bu ifadelerine tepki göstererek “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demişti.