EPDK Başkanı'ndan elektriğe zam sinyali: 'Şubat ayında düzenleme yapabiliriz'

9.01.2026 17:16:00
Haber Merkezi
2026 yılıyla birlikte iğneden ipliğe zam yağmuruna maruz kalan yurttaşa bir kötü haber de EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geldi. Son dört senede en az zammın yapıldığı sektörün elektrik olduğunu öne süren Yılmaz, şubat ayında tarifelerde yeni bir hesaplama yapılacağını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarında zam sinyalini verdi.

 

Katıldığı Bloomberg yayınında enerji gündemini değerlendiren Mustafa Yılmaz,  kamuoyunda merak edilen "elektrik zammı" konusu üzerine, reel enflasyon rakamları ile mevcut tarifeler arasındaki fark olduğunu belirterek yanıt verdi. 

 

Yılmaz "Elektrik zammı kapıda mı?" sorusuna karşılık "Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz" diyen Yılmaz, "4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

