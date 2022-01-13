EPDK, ‘Ocak ayı zammı aralık ayına da yansıtıldı’ şikâyetlerini incelemeye aldı

13 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak’tan itibaren geçerli elektrik zamlarının aralık ayına da yansıtıldığı şikâyetleri üzerine faturaları incelemeye aldı.

Bu konuda dün açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma ile son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirterek, “Örneğin, ilgili faturada aralık ayından ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyat, ocak ayından ne kadar gün varsa yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır” dedi. Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin EPDK tarafından yayımlanan tarifelerle uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini, ancak bunun nihai hesaplamaya etki etmeyeceğini kaydeden Yılmaz, yurttaşın müsterih olmasını, tüketim periyodunun artması veya eksilmesinin adaletsizlik oluşturmayacağını belirtti.

Süreci yorumlayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya şu vurguyu yaptı: “İşin özü yurttaşın ne dağıtım şirketleri ne kamuya olan güveni kalmıştır. Özelleştirmelerin toplumu getirdiği nokta bu. Bir an önce dağıtım bölgelerinin kamusal hizmet alanına çekilmesi gerekiyor.”

KENDİ AYAĞINA SIKAR

1 Ocak’ta yürürlüğe giren zammın aralık ayına da yansıtıldığını düşünmek dahi istemediğini belirten Sakarya şöyle devam etti: “Hatalı faturalar olabilir ancak genelleştirildiğini düşünmüyorum. Bu kendi ayağına sıkmak demek. Böyle bir durum işletme hakkı devri hükümlerine, sözleşmeye aykırı olur. Tüketicinin kandırılması, soyulması sonuçlarını doğurur. Lisansın iptaline kadar gider. Ağır para cezası ile karşılaşırlar.”