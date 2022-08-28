EPDK'den Fatih Altaylı'ya 'yönetmelik' yanıtı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Fatih Altaylı'nın "Yerli, milli ve yenilenebilir enerjiye EPDK darbesi" başlıklı yazısına yanıt verdi. EPDK, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeden etkilenen ve gerçek tüketimi olmadığı tespit edilen kurulu gücün yaklaşık 390 megavat olduğunu iddia etti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), gazeteci Fatih Altaylı’nın bugün yayınladığı “Yerli, milli ve yenilenebilir enerjiye EPDK darbesi” başlıklı yazısı ile ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada gazeteci Fatih Altaylı'nın yazısının, "mesnetsiz ve kulaktan dolma bilgilerle doğrudan kurumu hedef aldığı" iddia edilerek, "Bilindiği gibi gazeteciliğin temel ilkesi; herhangi bir iddia söz konusu olduğunda tek taraflı haber ya da yorum yapmamak, konunun ilgili tüm taraflarının görüşlerine başvurmaktır. Ancak ne yazık ki Fatih Altaylı söz konusu iddiaları ile ilgili; kurumumuzdan tek bir yetkili ile görüşmemiş, haliyle ortaya tek taraflı ve yanlışlar ile dolu bir yazı çıkmıştır. Gerek EPDK’nın gerekse Türk yargısının yerli ve milli kimliğini sorgulamak ise Fatih Altaylı’nın ne hakkıdır ne de haddidir” ifadeleri kullanıldı.
EPDK'nin açıklamasında ayrıca, dünyada artan ham madde fiyatlarının Türkiye'deki enerji fiyatlarını doğrudan etkilediği öne sürülerek "Ancak yerli kaynaklardan üretilen elektriğin piyasa fiyatlarında düşüş etkisi yapması beklenirken fırsatçılık sebebi ile piyasa fiyatlarını daha da yükseltmesine ve bunun da tüketicilerimizin faturasına yansımasına EPDK olarak izin vermemiz beklenmemelidir. Yerlilik ve millilik sadece elektrik üretirken ve bu yolla para kazanırken değil, üretilen elektriği vatandaşlarımızın hizmetine sunarken de akla gelen bir ilke olmalıdır. EPDK, arkasında hangi medya gücü olursa olsun maliyet artışı gerekçe gösterilerek yapılacak fırsatçılığa göz yummamakta kararlıdır. Ayrıca 'ithal enerji ödüllendiriliyor, yerli enerji üreten cezalandırılıyor' iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafında geliştirilen, yerli ve milli kaynaklardan elektrik üreten herkese kapasite mekanizması ile ödenen destekler bunun en net kanıtıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.
EPDK'nin söz konusu düzenlemeye ilişkin hakaretten uzak, yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğu kaydedilen açıklamada, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şahsi menfaat peşinde koşanların, lobicilik faaliyetleriyle kurumumuza zarar vermeye çalışanların her türlü gayretine rağmen EPDK, Türkiye'nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilerimize mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyecektir" bilgisi paylaşıldı.
FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?
Altaylı, köşe yazısında EPDK yönetmeliği ile ilgili şu iddiaları dile getirmişti:
- Nisan başında EPDK bir yönetmelik yayınladı. Elektrik üreticilerini iki gruba ayırdı. Birinci grup doğalgazla elektrik üretenler ve ithal kömürle elektrik üretenler. İkinci grup yerli kömürle, rüzgarla, güneş panelleri ile elektrik üretenler. İlk grup ithal enerji. İkinci grup yüzde yüz yerli ve milli enerji. EPDK, 1. gruptakilerin megawatt başına 4.000 TL tavan fiyat ile elektrik satmalarına izin veriyor. 2. gruptakilerin ise megawatt başına 1.400 TL tavan fiyattan elektrik satmasına izi veriyor. İlk bakışta sanki yerli kaynaklar ve yenilenebilir kaynaklar kollanıyor gibi değil mi! Ama işin aslı öyle değil. İkinci gruptakilerin bu fiyata sattıkları elektrik tüketiciye piyasada oluşan günlük fiyattan tahakkuk ettiriliyor. Mesela, 25.8.2022 günlük elektrik toptan fiyat piyasası 3.510 TL. İkinci grup üreticilerin satış fiyatı 1.389 TL. Aradaki 2 bin 121 liralık fark tüketicilere yansıtılmıyor tam aksine EPİAŞ’ın dağıtım şirketlerine ödemesi gereken borçlarına sayılarak dağıtım şirketlerine ödeniyor. Yani yerli kaynakla elektrik üreten de cezalandırılıyor, tüketici de. Kim yararlanıyor. Dağıtım şirketi.
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