EPDK'den Fatih Altaylı'ya 'yönetmelik' yanıtı

28 Ağustos 2022 Pazar, 22:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), gazeteci Fatih Altaylı’nın bugün yayınladığı “Yerli, milli ve yenilenebilir enerjiye EPDK darbesi” başlıklı yazısı ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada gazeteci Fatih Altaylı'nın yazısının, "mesnetsiz ve kulaktan dolma bilgilerle doğrudan kurumu hedef aldığı" iddia edilerek, "Bilindiği gibi gazeteciliğin temel ilkesi; herhangi bir iddia söz konusu olduğunda tek taraflı haber ya da yorum yapmamak, konunun ilgili tüm taraflarının görüşlerine başvurmaktır. Ancak ne yazık ki Fatih Altaylı söz konusu iddiaları ile ilgili; kurumumuzdan tek bir yetkili ile görüşmemiş, haliyle ortaya tek taraflı ve yanlışlar ile dolu bir yazı çıkmıştır. Gerek EPDK’nın gerekse Türk yargısının yerli ve milli kimliğini sorgulamak ise Fatih Altaylı’nın ne hakkıdır ne de haddidir” ifadeleri kullanıldı.

EPDK'nin açıklamasında ayrıca, dünyada artan ham madde fiyatlarının Türkiye'deki enerji fiyatlarını doğrudan etkilediği öne sürülerek "Ancak yerli kaynaklardan üretilen elektriğin piyasa fiyatlarında düşüş etkisi yapması beklenirken fırsatçılık sebebi ile piyasa fiyatlarını daha da yükseltmesine ve bunun da tüketicilerimizin faturasına yansımasına EPDK olarak izin vermemiz beklenmemelidir. Yerlilik ve millilik sadece elektrik üretirken ve bu yolla para kazanırken değil, üretilen elektriği vatandaşlarımızın hizmetine sunarken de akla gelen bir ilke olmalıdır. EPDK, arkasında hangi medya gücü olursa olsun maliyet artışı gerekçe gösterilerek yapılacak fırsatçılığa göz yummamakta kararlıdır. Ayrıca 'ithal enerji ödüllendiriliyor, yerli enerji üreten cezalandırılıyor' iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafında geliştirilen, yerli ve milli kaynaklardan elektrik üreten herkese kapasite mekanizması ile ödenen destekler bunun en net kanıtıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

EPDK'nin söz konusu düzenlemeye ilişkin hakaretten uzak, yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğu kaydedilen açıklamada, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şahsi menfaat peşinde koşanların, lobicilik faaliyetleriyle kurumumuza zarar vermeye çalışanların her türlü gayretine rağmen EPDK, Türkiye'nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilerimize mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyecektir" bilgisi paylaşıldı.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Altaylı, köşe yazısında EPDK yönetmeliği ile ilgili şu iddiaları dile getirmişti: