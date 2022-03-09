EPGİS’ten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a sert tepki

09 Mart 2022 Çarşamba, 23:53

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldiğini duyurmuştu. Sendika daha sonra ‘zamların ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini’ bildirmişti.

Gelişmeler sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan Mustafa Yılmaz, EPGİS’in ‘piyasayı manipüle ettiğini’ iddia etti.

Yılmaz, ‘EPGİS’in uluslararası piyasaları beklemeden yurttaşları yanlış bilgilendirdiğini’ öne sürerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

"EPDK ZAM YAPTI, İPTAL ETTİ. YOK BÖYLE BİR ŞEY"

Yılmaz şu ifadelere yer evrdi:

Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti. Yok böyle bir şey.”

EPGİS: BELGELERİ SAVCILIĞA TESLİM ETMEK İSTİYORUZ

EPGİS’in Twitter hesabı üzerinden sendikaya cevap hakkı doğduğu belirtilerek “Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir" denildi.

Son olarak EPGİS pylaşımında, "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Sendikamız hakkında EPDK başkanının Rekabet Kurumu’na yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir" ifadelerine yer verdi.

EPDK Başkanının CNN Türk'te @ahmethc programında sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. — EPGİS (@trepgis) March 9, 2022

EPDK BAŞKANI YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: